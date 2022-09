Foot - Mercato - PSG

Barré par Donnarumma, un gros transfert s’envole pour Navas

Publié le 6 septembre 2022 à 10h30 par Axel Cornic

Cristiano Giuntoli, directeur sportif du Napoli, a révélé les dessous des négociations avec le Paris Saint-Germain qui ont eu lieu lors du dernier mercato estival et qui ont concerné Fabian Ruiz et Keylor Navas. Le premier est bien arrivé au PSG à la toute fin de l’été, mais le gardien de but n’a jamais réussi à rejoindre le Napoli, qui évoque de son côté un désaccord avec les dirigeants de son club.

Luis Campos et Antero Henrique se sont montrés très actifs sur ce mercato estival, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. C’est notamment le cas au milieu du terrain, puisque ce secteur a totalement changé de visage avec Marco Verratti en seul intouchable. Idrissa Gueye, Rafinha, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et même Xavi Simons ainsi que Junior Dina Ebimbe ont quitté le PSG, remplacés par Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz. Ce dernier est arrivé en provenance du Napoli pour 23M€, alors que son contrat se termine dans seulement quelques mois.

Mercato - PSG : Kylian Mbappé évoque son faux transfert au Real Madrid https://t.co/edcbDirL5O pic.twitter.com/UjVe0CAUL1 — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

Le Napoli explique l’échec Navas

Le bilan aurait pu être meilleur, puisque le PSG a également cherché un nouveau club pour Keylor Navas, passé numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma. C’est justement Fabian Ruiz qui aurait pu aider les Parisiens, comme l’a tout récemment révélé le directeur sportif du Napoli.« Nous avons un excellent rapport avec le PSG, qui cherchait un joueur avec les qualités de Fabian Ruiz et nous avons donc fait en sorte de trouver un accord pour nous aider mutuellement. Le deal était simple, on leur donnait Fabian et eux nous aidaient en nous donnant Navas » a déclaré Cristiano Giuntoli, lors d’un entretien accordé à Radio Kiss Kiss Napoli . « Nous avons compris seulement après que Navas n’allait pas pouvoir venir à cause d’un désaccord avec le club français, mais nous avons tout de même été bons à vendre Fabian ».

Et annonce une possible prolongation de Meret

La presse italienne a annoncé que Keylor Navas était bel et bien le premier choix de Luciano Spalletti au Napoli, qui pourrait revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal. Il y a toutefois un acteur important qui pourrait faire bouger les choses, puisqu’après l’échec avec le gardien du PSG les Napolitains ont décidé de faire confiance à Alex Meret, titulaire depuis le début de la saison et qui pourrait même être prolongé. « Il est certainement l’un des meilleurs gardiens de ces dernières années. Face à la Lazio il a réalisé un superbe arrêt sur une tête. Il a une grande agilité et parvient à bien couvrir la porte. Il a déjà disputé plus de 100 matchs avec le Napoli et ce n'est pas un hasard » a poursuivi Cristiano Giuntoli. « La prolongation ? Son agent nous a toujours dit qu’il souhaitait attendre de voir qui allait arriver. Maintenant qu'il est titulaire, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes. Quand il rentrera de vacances, nous nous assoirons avec lui et parlerons ».

« Concernant la hiérarchie, elle est comme ça actuellement »