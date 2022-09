Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos bouclé un transfert à 12M€, il hallucine

Publié le 6 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Poussé au départ par le PSG a un an de la fin de son contrat, Thilo Kehrer a rejoint West Ham cet été sous la forme d'un transfert estimé à 12M€, hors bonus. Et après plusieurs saisons délicates à Paris, l'international allemand n'a pas perdu de temps pour retrouver le sourire au sein du club londonien. A tel point que David Moyes soit très impressionné par son intégration.

Cet été, le PSG s'est lancé dans une vaste opération de dégraissage. Dans cette optique, une vingtaine de joueurs a quitté le club, mais seulement cinq sous la forme d'un transfert définitif. C'est le cas de Thilo Kehrer qui s'est engagé avec West Ham pour environ 12M€, hors bonus. L'international allemand, dont le contrat prenait fin en juin prochain à Paris, faisait partie des indésirables les plus convoités. Et David Moyes expliquait d'ailleurs les raisons du recrutement de Thilo Kehrer.

«Nous l’avons observé plusieurs fois»

« Nous l’avons observé plusieurs fois en latéral droit et latéral gauche au PSG, et parfois aussi avec l’Allemagne. Je l’ai vu jouer défenseur central pour le PSG plusieurs fois, mais ils avaient tellement le ballon que l’on ne voyait pas comment il se comportait sous la pression. Il est très à l’aise avec ses 2 pieds, et il me donnera beaucoup d’aide avec les latéraux qui montent. Je le vois possible comme un meilleur défenseur central dans un système à 3, mais pour le moment, nous n’avons pas assez défenseurs centraux, donc nous sommes un peu short », confiait le coach des Hammers peu de temps après le transferts du défenseur du PSG.

Introducing summer signing number six... 🇩🇪⚒ pic.twitter.com/okVX305EzS — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022

Kehrer comparé à Phil Neville

David Moyes se confiait également sur la polyvalence de Thilo Kehrer, qu'il n'hésitait pas à comparer à Phil Neville. « J’espère que sa polyvalence sera quelque chose que l’on peut utiliser. Il a également joué comme un milieu défensif avec l’Allemagne. Phil Neville était un très bon leader, et il a évidemment appris des personnes qu’il a vu à United. Il était un bon leader, et Thilo a peu de ça aussi », expliquait l'ancien coach de Manchester United.

«De manière incroyable, j'ai déjà vu Kehrer prendre du galon dans le vestiaire»