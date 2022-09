Foot - Mercato - PSG

Après sa prolongation, Mbappé lâche une réponse sur son statut

Publié le 5 septembre 2022 à 18h45 par Jules Kutos-Bertin

Prolongé au PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé a surpris tout le monde avec sa décision alors qu’il était annoncé au Real Madrid. Si plusieurs observateurs s’attendaient à un statut différent dans un nouveau projet pour l’attaquant français, le principal intéressé a préféré esquiver la question en conférence de presse.

Après avoir été annoncé pendant des mois au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG. Un choix mûrement réfléchi qui a fait parler, surtout que le club madrilène était persuadé de rafler la mise. Finalement, Mbappé a décidé de rester, au plus grand bonheur des supporters parisiens.

Les promesses du PSG à Mbappé

Avec un contrat qui court désormais jusqu’en 2025, Kylian Mbappé pourrait être amené à avoir plus de responsabilités au PSG. Durant les négociations, Nasser Al-Khelaïfi et le reste de l'état-major parisien avait d'ailleurs vanté l'avenir du projet QSI, avant les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi clashe le FC Barcelone après son mercato XXL https://t.co/ePZjeuuViQ pic.twitter.com/KiKTzb6aPf — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

« C'est ni l'endroit ni le moment »