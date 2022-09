Foot - Mercato - PSG

PSG : Mauro Icardi a vendu la mèche pour son transfert

Publié le 7 septembre 2022 à 08h45 par Pierrick Levallet

Annoncé dans le viseur de quelques clubs turcs dont Galatasaray ces derniers jours, Mauro Icardi a peut-être donné un indice de taille concernant sa prochaine destination. Après les propos tenus par Wanda Nara au sujet de l’avenir de son mari et client, l’attaquant du PSG a posté une photo sur ses réseaux sociaux sur laquelle on distingue très clairement les couleurs d’un club dont il est la cible.

C’est sans doute le dernier gros dossier de Luis Campos dans le sens des départs pour son mercato. N’entrant pas dans les plans de Christophe Galtier, Mauro Icardi est annoncé très fortement en partance depuis de nombreuses semaines déjà. Initialement, il était évoqué dans le viseur de Monza. Sauf que la direction du promu en Serie A a finalement fermé la porte. C’est alors qu’une autre possible destination s’est présentée à lui : la Turquie. Ces derniers jours, Mauro Icardi était lié à Galatasaray, mais aussi Fenerbahçe et le Besiktas. Et sur son compte Instagram, l’Argentin a peut-être donné un gros indice sur son avenir.

🚨 Mauro Icardi sur Instagram : « ⏱ Tic Tac » Bientôt l’heure du départ ? Le mercato turc ferme ses portes ce jeudi… ⏳🔜🇹🇷 pic.twitter.com/osFpAtA3ja — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 6, 2022

Icardi lâche un gros indice sur sa prochaine destination

Dans sa story, l’attaquant du PSG a publié une photo de lui-même. Sauf qu’un détail interpelle. Les yeux de son tatouage sur son torse ont les mêmes couleurs que... Galatasaray ! Mauro Icardi a même rajouté une émoticône annonçant que ce n'est plus qu'une question de temps. Dans le viseur du club stambouliote depuis plusieurs semaines, l'Argentin se rapprochait de plus en plus d’une arrivée en Turquie. D’ailleurs, Wanda Nara a avoué qu’elle n’était clairement pas contre une arrivée dans ce pays.

Wanda Nara aime la Turquie