Foot - Mercato

Icardi, Mbappé, Bailly… Toutes les infos mercato du 6 septembre

Publié le 6 septembre 2022 à 12h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Icardi plus que jamais vers Galatasaray

Interrogé en conférence de presse lundi, l’entraîneur de Galatasaray Okan Buruk a confirmé l'arrivée très probable de Mauro Icardi sous la forme d'un prêt en provenance du PSG : « Les négociations pour Mauro Icardi se poursuivent », a-t-il confié. Pour rappel, Icardi devrait être prêté sans option d'achat, et le PSG gardera à sa charge une majeure partie de son salaire (5M€ sur les 8M€ qu'il perçoit par an).



PSG : Kylian Mbappé n'exclut rien pour son avenir

Dans un entretien accordé au New-York Times , Kylian Mbappé a évoqué son avenir à long-terme au PSG : « Vous ne savez jamais ce qui va se passer », lance l'attaquant du PSG, n'excluant donc pas un départ, lui qui a par ailleurs eu des propos plutôt flatteurs envers le Real Madrid qu'il avait déjà failli rejoindre cet été.



Eric Bailly évoque déjà son futur à l'OM

Actuellement prêté avec option d'achat par Manchester United à l'OM, Eric Bailly a été interrogé sur son avenir dans les colonnes de La Provence ce mardi. Mais le défenseur ivoirien de 28 ans refuse pour l'instant de se projeter : « Je ne pense pas à cette option. Je m'implique entièrement à l'OM, je veux jouer le plus de matches possible et, pourquoi pas, gagner des trophées », indique Bailly.



Le PSG annonce les départs de Gassama et Alloh

Le PSG a officialisé ce mardi matin les départs de Teddy Alloh (20 ans ) et Djeidi Gassama (18 ans) au KAS Eupen. Le premier y est transféré définitivement, tandis que le second fait l'objet d'un prêt. Une opération qui est rendue possible étant donné que le mercato est encore ouvert en Belgique.



