Foot - Mercato - PSG

PSG : L'incroyable sortie de Mbappé sur son avenir

Publié le 6 septembre 2022 à 10h15 par Arthur Montagne

Quelques mois après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé revient sur le feuilleton qui a fait parler pendant de très longues semaines. Et l'attaquant français évoque notamment sa relation particulière avec le Real Madrid. Une déclaration qui ne fera pas que des heureux à Paris.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a mis fin à un feuilleton qui durait depuis trop longtemps. En effet, en fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, l'attaquant français, qui semblait très proche d'un départ vers le Real Madrid, a finalement décidé de prolonger à Paris jusqu'en 2025. Néanmoins, il n'écarte rien pour son avenir.

Mercato - PSG : Kylian Mbappé évoque son faux transfert au Real Madrid https://t.co/edcbDirL5O pic.twitter.com/UjVe0CAUL1 — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

«Vous n'y êtes jamais allé, mais on dirait que c'est comme votre maison»

« Vous ne savez jamais ce qui va se passer », lance l'attaquant du PSG dans une interview accordée au New-York Times , avant de se prononcer sur sa relation avec le Real Madrid. « Vous n'y êtes jamais allé, mais on dirait que c'est comme votre maison, ou quelque chose comme ça », ajoute Kylian Mbappé. Une sortie qui devrait faire jaser...

Mbappé ne veut pas se faire pardonner