OM : Dimitri Payet scelle son avenir à l’OM

Publié le 6 septembre 2022 à 19h45 par Thibault Morlain

Sous les ordres d’Igor Tudor, Dimitri Payet connait un début de saison très compliqué avec l’OM. En effet, le numéro 10 phocéen s’est retrouvé à de nombreuses reprises sur le banc de touche. Pour autant, ce n’est pas pour cela que Payet envisage de partir dans les mois à venir. Il l’a d’ailleurs bien fait savoir ce mardi en conférence de presse.

Arrivé à l’OM en 2013, Dimitri Payet avait fait le choix de quitter la Canebière en 2015 pour prendre la direction de l’Angleterre. Transféré à West Ham, le Réunionnais est toutefois rapidement revenu à Marseille. Après un an et demi, Payet a en effet retrouvé l’OM et depuis, le numéro 10 marseillais n’a pas bougé. Il ne compte d’ailleurs pas le faire…

« Je ne compte pas bouger »

Ce mardi, en conférence de presse en marge de la rencontre de Ligue des Champions face à Tottenham, Dimitri Payet a en effet fait passer un message très fort concernant son avenir : il ne compte pas quitter l’OM de sitôt. Devant les journalistes, Payet a lâché : « Depuis que j’ai quitté West Ham, je n’ai pas bougé et je ne compte pas bouger ».

Marseillais à vie

Actuellement, Dimitri Payet est sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM. D’ailleurs, au moment de signer sa dernière prolongation, il avait été annoncé que le protégé d’Igor Tudor était « Marseillais à vie ». L’histoire d’amour devrait donc durer encore un petit moment entre l’OM et Payet.