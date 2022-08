Foot - Mercato - OM

OM : Ça va encore se corser pour Dimitri Payet

Publié le 1 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Loin d’être indiscutable depuis le début de la saison sous les ordres d’Igor Tudor à l’OM, Dimitri Payet pourrait même être contraint de composer avec une nouvelle concurrence dans les mois à venir puisque son entraîneur a confirmé lui chercher un nouveau concurrent direct sur le marché des transferts.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 avec l’OM et son statut de joueur majeur depuis le début du projet McCourt, Dimitri Payet (35 ans) se retrouve en difficulté cette saison. L’international français n’a pas démarré en tant que titulaire sous les ordres d’Igor Tudor, et son calvaire semble loin d’être terminé…

Mercato - OM : La décision fracassante de Longoria pour son ultime transfert https://t.co/eaRtiTIAww pic.twitter.com/cTjUx65Adj — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Tudor veut un nouveau concurrent pour Payet

Mardi, en conférence de presse, l’entraîneur croate de l’OM a publiquement annoncé qu’il souhaitait une nouvelle recrue au même poste que Dimitri Payet avant la fin du mercato : « On a un bon effectif, mais l'idée c'est d'ajouter encore un joueur pour jouer derrière l'attaquant. Gerson et Guendouzi peuvent par exemple autant derrière l'attaque que plus au milieu », a expliqué Tudor.

Un danger nommé Malinovskyi ?

Ces derniers jours, il a beaucoup été question d’un vif intérêt de l’OM pour Ruslan Malinovskyi (29 ans), milieu offensif ukrainien de l’Atalanta Bergame. Et en attendant de savoir si ce dossier sera bouclé d’ici jeudi soir, date de fermeture du mercato, Dimitri Payet semble avoir de bonnes raisons de s’inquiéter pour sa saison.