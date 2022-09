Foot - Mercato

Mercato : Pour le PSG, Lewandowski était un rêve impossible

Publié le 6 septembre 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Robert Lewandowski est le nouvel avant-centre du FC Barcelone. Cependant, l’histoire aurait pu être bien différente au vu du forcing de Thomas Tuchel pour le recruter à Chelsea voire même de l’intérêt du PSG. Pour autant, dans l’esprit de Lewandowski, c’était le FC Barcelone ou rien.

Il aura fallu attendre de longues semaines pour voir le feuilleton Robert Lewandowski trouver son épilogue. En effet, alors que le Polonais avait clairement fait part de sa volonté de quitter le Bayern Munich dès le début du mois de juin, les dirigeants bavarois ne partageaient pas la position de leur désormais ex-attaquant qui était alors lié au champion d’Allemagne jusqu’en juin 2023.

Le PSG et surtout Chelsea ont tenté de faire capoter les plans de Barcelone

Pendant toute la première partie du mercato, il a été question d’un départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone. Néanmoins, le PSG et Chelsea semblaient être des options pour Lewandowski. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui dira le contraire. Selon ses informations divulguées sur le plateau de The Here We Go Podcast , le journaliste italien a confié que le PSG aurait bel et bien était emballé par la possibilité de recruter Robert Lewandowski. Cependant, c’est Chelsea qui aurait été le plus déterminé à compromettre les plans du FC Barcelone. Entraîneur des Blues , Tuchel serait « amoureux » du Polonais et aurait tenté l’été dernier de le recruter après l’échec Erling Braut Haaland et avant de boucler le retour de Romelu Lukaku.

Lewandowski était déjà d’accord avec Barcelone depuis février