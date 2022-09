Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria se fait dézinguer pour son mercato

Publié le 6 septembre 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Le mercato estival a été très animé pour Pablo Longoria, qui a modifié une grande partie de l’effectif d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Tout n’a toutefois pas été parfait, avec notamment un départ de Boubacar Kamara en fin de contrat, ainsi qu’une dernière journée de marché des transferts très mouvementée pour Bamba Dieng. Deux dossiers évoqués dans la dernière vidéo de Romain Molina, qui charge le président de l’OM.

Cet été, Jorge Sampaoli a claqué la porte à cause vraisemblablement d’un recrutement pas assez important, à quelques semaines de retrouver la Ligue des Champions. Pourtant, on ne peut pas dire que Pablo Longoria se soit tourné les pouces lors du mercato ! Aidé de son directeur sportif Javier Ribalta, le président de l’OM a totalement révolutionné l’effectif avec plus d’une dizaine de recrues, dont la plupart ont intégré rapidement le onze titulaire d’Igor Tudor. C’est le cas par exemple de Jonathan Clauss et de Nuno Tavares, devenus des titulaires indiscutables et des armes indéniables du collectif marseillais.

« Longoria ? Beaucoup d’agents n’en peuvent plus ! »

Dans une vidéo publiée récemment sur YouTube , Romain Molina révèle toutefois la face cachée du mercato de Pablo Longoria. « Longoria est un excellent communiquant. On est susceptible de croire les gens, moi le premier. Quelqu’un qui s’exprime en vidéo peut vous raconter tout ce qu’il veut. Dans le football, on se dit qu’il y a une relation passionnelle, que le président ne peut pas mentir au supporters, mais il dit exactement ce qu’il veut » a expliqué le journaliste, au sujet du président OM. « Pablo Longoria me fait penser à Leonardo lorsqu’il était au Paris-Saint-Germain. Beaucoup d’agents n’en peuvent plus ! Certains ont écrit au club, d’autres ont écrit à des dirigeants. Ils expliquent les magouilles de Longoria pour remplacer les agents ».

« Le dossier Kamara est folklorique, on pourrait parler une heure dessus »

Longoria s’est logiquement fait tacler sur le dossier Boubacar Kamara, pur produit du centre de formation de l’OM, qui a finalement filé à la fin de son contrat pour rejoindre Steven Gerrard à Aston Villa. « Le dossier Kamara est folklorique, on pourrait parler une heure dessus. C’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire pour ceux qui travaille dans le monde du football » a poursuivi Molina, avant de s’attaque à l’incroyable sujet Bamba Dieng. « Pour Bamba Dieng, il y avait des dizaines de personnes concernées. C’est souvent les mêmes qui récupèrent. Longoria connaît très bien le football et la communication mais c’est un businessman ».

