Mercato : Klopp a tenté un coup à la Mbappé avec Tchouaméni

Publié le 6 septembre 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp semble souvent parvenir à ses fins en terme de recrutement. Cependant, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé, le technicien allemand a échoué avec Aurélien Tchouaméni après avoir cependant appelé le nouveau joueur du Real Madrid.

Au tout début du dernier mercato estival, qui a fermé ses portes jeudi dernier, Aurélien Tchouaméni a animé le marché des transferts. Le rideau venait de tomber sur la saison et sur la Ligue des champions lorsqu’une dizaine de jours plus tard, lors de la première quinzaine de juin, Tchouaméni débarquait au Real Madrid en provenance de l’AS Monaco pour une indemnité de transfert avoisinant les 100M€, bonus compris.

Comme pour Mbappé, Klopp a appelé Tchouaméni à plusieurs reprises

Néanmoins, le Real Madrid n’était pas seul sur le dossier. D’après les informations de Fabrizio Romano, communiquées sur le plateau de The Transfer Window Podcast , Jürgen Klopp n’avait d’yeux que pour Aurélien Tchouaméni lors du mercato estival. D’ailleurs, l’entraîneur de Liverpool aurait contacté à plusieurs reprises le joueur pour l’inciter à quitter l’AS Monaco pour les Reds de Liverpool. Une méthode similaire à celle utilisée en 2020 par Klopp avec Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait à l’époque. Outre le PSG, Liverpool aurait tenté de lui faire changer d’avis, lui qui avait rapidement décidé de signer en faveur du Real Madrid. Cependant, un accord avait déjà été passé avec le champion d’Europe, à savoir le club de ses rêves.

« C’est vraiment un rêve »