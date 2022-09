Foot - Mercato - PSG

PSG : Leandro Paredes avait tout prévu pour son départ du PSG

Publié le 6 septembre 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Au fil du mercato, il a été question d’un départ de Leandro Paredes à Manchester United, à la Roma ou encore à Arsenal. Finalement, le joueur argentin a été prêté avec option d’achat à la Juventus avec qui il se serait mis d’accord dès la fin du mois de juillet. Dans l’esprit de Paredes, il n’y avait que la Juventus en cas de départ du PSG.

Leandro Paredes, comme Keylor Navas, ne faisait pas partie du loft mis en place par Luis Campos au début du mercato estival. Le loft en question était destiné aux joueurs qui n’entraient plus du tout dans les plans du staff technique de Christophe Galtier et de la section sportive emmenée par Campos. Contrairement à Navas, Paredes a bel et bien quitté le PSG pour la Juventus sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat qui s’élèverait à 25,6M€ bonus compris.

Paredes aurait été proposé à Manchester United

Cependant, Leandro Paredes aurait pu ne pas s’engager en faveur de la Juventus. En effet, Manchester United semblerait avoir été une destination potentielle pour l’Argentin. Lors du dernier épisode de The Here We Go Podcast , Fabrizio Romano a révélé ce mardi que les Red Devils auraient vu les services de Paredes être proposés au club mancunien avant que le transfert de Casemiro ne devienne réalité. Les dirigeants de United auraient pris en considération l’option Leandro Paredes pendant deux jours avant de prendre la décision d’attendre que l’opportunité Casemiro se présente concrètement.

Paredes a refusé plusieurs clubs ayant donné son accord à la Juve en juillet

Au fil du mercato estival, Leandro Paredes aurait été proposé à plus d’un club. Outre Manchester United, d’autres équipes auraient vu les services du milieu de terrain du PSG leur être offerts. Avant son départ pour la Juventus, Arsenal aurait même fait irruption dans cette opération selon Gianluca Di Marzio. Pour The Here We Go Podcast , Fabrizio Romano a confié que Paredes aurait trouvé un accord contractuel avec la Juventus dès la fin du mois de juillet. Certes, le PSG et Manchester United auraient discuté par le biais d’intermédiaires afin de potentiellement le deal Leandro Paredes, mais le principal intéressé n’était intéressé que par la Juventus.

