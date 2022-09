Foot - Mercato - PSG

Pep Guardiola avait prévu du lourd pour remplacer Bernardo Silva

Publié le 6 septembre 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola s’est montré particulièrement déterminé à conserver Bernardo Silva cet été lorsque le FC Barcelone ou encore le PSG étaient sur les rangs cet été. Cependant, deux remplaçants auraient été ciblés.

Dans le cadre du dernier mercato estival, Lucas Paquetá a beaucoup fait parler de lui. Que ce soit au PSG où le conseiller Luis Campos aurait gardé un oeil sur lui ou du côté de Newcastle, déjà rembarré par le joueur l’hiver dernier, Paquetá a eu la cote sur le marché. Sans oublier l’intérêt d’Arsenal qui a finalement pris la décision de ne pas lancer d’offensive concrète.

Guardiola voulait Pogba pour remplacer Silva

Cependant, un autre cador de Premier League que West Ham aurait pu mettre la main sur Lucas Paquetá. En effet, en cas de départ de Bernardo Silva de Manchester City, la priorité de Pep Guardiola se serait nommée Paul Pogba d’après Fabrizio Romano. Cependant, après que le Français ait pris la décision de quitter l’Angleterre pour rejoindre la Juventus, l’entraîneur de Manchester City aurait jeté son dévolu sur Lucas Paquetá.

Mercato : Le clan Bernardo Silva lâche ses vérités sur le PSG et Barcelone https://t.co/BYh92Ppg7I pic.twitter.com/whuJ2yBr5B — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

Et avait coché le nom de Paquetá