Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L'aveu de Thiago Silva sur le transfert de Paqueta

Publié le 3 septembre 2022 à 20h15 par La rédaction

Transféré cet été à West Ham pour 60 M€, Lucas Paqueta aurait pu rejoindre un autre club de Premier League. Son compatriote Thiago Silva aurait en effet poussé les dirigeants de Chelsea à recruter le milieu de terrain, mais n'a finalement pas réussi dans sa mission.

Parti cet été de l’OL pour s’envoler à West Ham contre 60 M€, Lucas Paqueta aurait pu rejoindre un autre club de Premier League. Très actif durant ce mercato, Chelsea aurait en effet pu être une destination probable pour le Brésilien, qui aurait retrouvé l'un de ses compatriotes.

Transferts - OL : Le mercato d’Aulas relancé par une offre à 10M€ https://t.co/yWNJ9oSNTX pic.twitter.com/jKes0VG2R7 — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Thiago Silva aurait sondé Chelsea pour recruter Paqueta

Dans un entretien pour ESPN Brésil, Thiago Silva a en effet expliqué qu'il avait tâté me terrain auprès de Chelsea pour tenter de recruter Lucas Paqueta. « J'ai entendu dire qu'il était sur le point de quitter Lyon donc j'ai eu des conversations ici avec certaines personnes. »

D’autres priorités du côté du Chelsea