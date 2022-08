Foot - Mercato - OL

OL : Énorme rebondissement pour ce transfert à 60M€ ?

Publié le 29 août 2022 à 18h15 par Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Lucas Paqueta semblait prendre la direction de West Ham. Un accord avec l’OL autour d’un transfert à 60M€ a même été évoqué, alors que Peter Bosz a confirmé le départ du milieu offensif brésilien. Cependant, Jean-Michel Aulas a avoué qu’un énorme rebondissement pourrait intervenir prochainement, le dossier n’étant pas totalement bouclé.

Suivi par le PSG ces derniers mois, Lucas Paqueta va finalement prendre la direction de la Premier League. Le milieu offensif brésilien est annoncé avec insistance du côté de West Ham ces derniers temps. On parle même d’un transfert à 60M€ pour le joueur de 25 ans. Selon Fabrizio Romano, Lucas Paqueta aurait déjà passé sa visite médicale avec West Ham et sa signature pour les Hammers serait imminente. L’entraîneur de l’OL a d’ailleurs confirmé le départ de son joueur.

Mercato : L'OL trouve un accord pour ce transfert à 60M€ https://t.co/41ry615IQ9 pic.twitter.com/G5gbdZFi7E — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Peter Bosz confirme le départ de Paqueta

« C’est dommage, c’est un bon joueur, mais on a des bons joueurs pour remplacer Lucas. C'est le foot » a confié Peter Bosz au micro de Prime Video ce dimanche avant la rencontre face à Reims, match pour lequel Lucas Paqueta n’était pas du déplacement. Mais alors que tout semble bouclé pour le départ du Brésilien à West Ham, un énorme rebondissement pourrait avoir lieu.

«Je sais qu'il y avait un club anglais qui voulait se manifester au dernier moment»