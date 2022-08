Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : C'est confirmé pour ce transfert à 60M€

Annoncé avec insistance du côté de West Ham, Lucas Paqueta devrait bientôt s’envoler pour Londres. Le milieu brésilien devrait s’engager du côté des Hammers pour une somme de 60M€, bonus compris. Mais ce samedi, un nouvel indice a été donné par l’OL indiquant que le joueur est bien en instance de départ.

Suivi notamment par le PSG, Lucas Paqueta ne restera pas en France pour rejoindre le club de capitale. Le milieu de l’OL devrait finalement rejoindre West Ham où un contrat de cinq ans l’attend.

60M€ et visite médicale ce dimanche

Alors qu’un accord a été trouvé entre l’OL et West Ham pour le transfert de Lucas Paqueta, le transfert devrait se tourner sur un montant de 43M€ avec 17M€ de bonus selon les informations de Sky Sports . Le milieu brésilien devrait atterrir ce samedi soir à Londres pour ensuite passer sa visite médicale ce dimanche.

Absent du groupe de l'OL pour Reims

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais a communiqué le groupe qui affrontera Reims ce dimanche. Parmi les absents, on peut retrouver un certain Lucas Paqueta. De quoi annoncer son futur départ du côté de West Ham. Le club de Jean-Michel Aulas ne donne pour autant, pas plus d’informations sur la raison de l’absence de milieu brésilien.