OL : Tout est bouclé pour cette vente de Jean-Michel Aulas

27 août 2022

Il aura fallu du temps pour que Lucas Paquetá finisse par plier bagage. Après des semaines de spéculations, le milieu de terrain de l’OL va finalement signer à West Ham pour un transfert, bonus compris, s’élevant à 60M€. Une visite médicale serait programmée à Londres dimanche avant qu’il n’appose sa signature sur un contrat de cinq saisons.

Lucas Paquetá n’ira pas au PSG pour rejoindre Neymar, ni à Newcastle pour retrouver son ancien compère de l’OL, à savoir Bruno Guimarães. En effet, l’international brésilien se serait entendu avec West Ham et se dirigerait dans les prochaines heures vers Londres pour finaliser cette opération qui rapporterait, sur la durée, gros à l’OL.

Peter Bosz faisait durer le suspense vendredi…

« Lucas est un très bon joueur. Je dis toujours que je n'ai pas onze titulaires. Pour l'instant, il est là. Il s'est entrainé avec nous ce matin. Il est très heureux ici ». En conférence de presse, Peter Bosz glissait le message ci-dessus concernant le cas Lucas Paquetá. Par la suite, l’entraîneur de l’OL a regretté qu’à bientôt la 5ème journée de Ligue 1, qui se jouera mercredi prochain, le mercato estival est toujours ouvert. « Comme tous les joueurs qui sont cités dans d'autres clubs, je parle avec eux, je regarde comment ils sont et s'ils ont la tête ici jusqu'au bout. Jusqu'au 1er septembre, c'est malheureux, mais on va devoir faire avec. On est habitués ».

Un transfert de 43M€ avec bonus de 17M€, visite médicale dimanche

Cependant, il ne faudrait pas compter sur un transfert de dernière minute pour Lucas Paquetá. Un accord aurait déjà été trouvé pour que le milieu de terrain de l’OL s’engage en faveur de West Ham pour une opération totale qui s’élèverait à 60M€. Selon Sky Sport , l’indemnité basique du transfert serait de 43M€ et des bonus financiers de 17M€ pourraient permettre à l’OL d’empocher à terme 60M€. Ce samedi soir, Paquetá devrait atterrir à Londres.

🚨 Lucas Paqueta from Lyon to West Ham United close to completion. Fee €60m (€43m + €17m in add-ons). Brazil midfielder turns 25 today & set to fly into London tonight before having medical tomorrow. 5yr contract @TheAthleticUK #WHUFC #OlympiqueLyonnais https://t.co/kK5FZ7WL9u — David Ornstein (@David_Ornstein) August 27, 2022

Un contrat de cinq ans pour Paquetá à West Ham