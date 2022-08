Foot - Mercato - OL

Transferts - OL : Le départ de Paquetá est retardé

Lucas Paquetá marche sur les traces de Bruno Guimarães. Six mois après le départ de son compatriote brésilien pour la Premier League et Newcastle, le milieu de terrain de l’OL plie bagage ce samedi pour l’élite du football anglais, mais pour y rejoindre West Ham. Sa visite médicale serait programmée pour dimanche.

Quelques mois seulement après la jolie vente de Bruno Guimarães à Newcastle, qui a permis à Jean-Michel Aulas de renflouer les caisses du club rhodanien en y incluant les 50M€ de la transaction, le président de l’OL serait parvenu à un accord avec West Ham pour un transfert, bonus compris, dont l’indemnité s’élèverait à 60M€ de Lucas Paquetá.

Après de longues spéculations autour de l’avenir de Lucas Paquetá, qui aurait pu s’écrire au PSG, à Newcastle et évidemment à l’OL, l’international brésilien ne rejoindra ni son compère Neymar au PSG, ni son ancien coéquipier Guimarães chez les Magpies , mais c’est du côté de Londres que Paquetá serait attendu ce samedi soir, moment où il s’envolerait pour la capitale anglaise selon Sky Sports . Sa visite médicale serait programmée pour dimanche alors qu’il était question d’une visite médicale dès ce samedi.

Lyon midfielder Lucas Paqueta to have medical tomorrow ahead of move to West Ham United. Paqueta expected to fly in to the UK tonight. Deal is worth €60m. Initial fee is €43m + €17m in add-ons. #WHUFC #OlympiqueLyonnais https://t.co/5jyIwl58aF