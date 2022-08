Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti interpelle Modric pour son avenir

Publié le 27 août 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet

Ayant déjà prolongé son contrat jusqu’en juin 2023, Luka Modric affiche toujours une forme étincelante avec le Real Madrid. Le Croate est en jambes en ce début de saison. S’il maintient ce niveau tout au long de l’exercice 2022-2023, il pourrait encore rempiler pour une année de plus. Carlo Ancelotti l’a d’ailleurs interpellé à ce sujet en conférence de presse ce samedi.

Il y a dix ans, Luka Modric signait pour le Real Madrid. Et aujourd’hui, le Croate est toujours un élément incontournable du milieu de terrain madrilène. Alors qu’il était initialement dans la dernière année de son contrat la saison dernière, Luka Modric avait finalement décidé de prolonger pour une saison supplémentaire. Et le joueur de 36 ans l’a entamé sur les chapeaux de roues. Le finaliste de la Coupe du monde 2018 montre encore un grand niveau de jeu. Et cela pourrait le convaincre d’étendre encore son engagement.

Une prolongation jusqu’en 2024 envisagée

Comme l’expliquait Marca il y a quelques jours, Luka Modric pourrait décider de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024. Le milieu de terrain de 36 ans affiche toujours une forme rayonnante et pourrait donc se résoudre à rempiler pour une saison de plus s’il maintient son niveau suffisamment haut. Luka Modric a d’ailleurs été interpellé par Carlo Ancelotti quant à son avenir.

«Je pense qu'il va continuer pour une autre saison»