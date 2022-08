Foot - Mercato - FC Nantes

Coup de tonnerre au FC Nantes, Waldemar Kita réalise un gros coup

Publié le 27 août 2022 à 14h35 par Bernard Colas

Désireux de claquer la porte pour rejoindre le LOSC, Ludovic Blas va finalement rester au FC Nantes et même y prolonger son contrat. Alors qu’Antoine Kombouaré n’avait pas caché son agacement concernant ce dossier ce vendredi en conférence de presse, Waldemar Kita est parvenu à convaincre le joueur et son entourage de poursuivre l’aventure chez les Canaris.

Après la dernière saison satisfaisante du FC Nantes, marquée par la victoire en Coupe de France, Antoine Kombouaré veut enchaîner et attend du renfort. Pour l’heure, seuls Moussa Sissoko, Evan Guessand et Mostafa Mohamed ont rejoint les Canaris , insuffisant pour l’entraîneur nantais, qui n’a pas manqué de lancer un avertissement à sa direction vendredi. « On va travailler pour avoir des renforts, c'est là où le problème se pose. Il faut des renforts pour aider les joueurs qui sont là à travailler pour avoir des résultats , a confié Kombouaré, espérant avoir au moins quatre recrues avant la fin du mois. Ici, c'est comme ça qu'ils travaillent. Il y a des dossiers chez moi qui ne passent pas et chez eux non plus, donc je bloque tout, j'attends d'avoir des renforts, mais des vrais renforts, au moins quatre joueurs. Ici ça s'accélère toujours en fin de mercato, il faut juste faire attention de ne pas se tromper sur les choix au dernier moment. »

Les mots forts de Kombouaré sur le dossier Ludovic Blas

L’entraîneur du FC Nantes n’a pas manqué non plus de critiquer la gestion des dirigeants concernant le cas Ludovic Blas. Le milieu offensif de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, a fait part de ses envies de départ afin de rejoindre le LOSC. Perturbé, Blas se dirigeait ainsi vers une absence dans le groupe pour la réception de Toulouse ce week-end. Pour Kombouaré, la situation avait été « très mal gérée », ajoutant néanmoins comprendre la décision du joueur, sans pour autant la valider. « Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Il vaut mieux qu'il ne joue pas s'il joue en étant diminué. (...) Si la direction ne gère pas bien cette situation, on en est là, maintenant il faut trouver la solution, montrer que sans Ludo, on est capables de gagner. » Mais en quelques heures, un gros rebondissement est survenu dans ce dossier.

Comment Kita a convaincu le clan Blas

En effet, Ludovic Blas va finalement poursuivre sa carrière du côté de la Beaujoire, et même y prolonger son bail de deux saisons. Comme l’explique L’Équipe , Waldemar Kita s'est entretenu vendredi en début d'après-midi avec la famille et l'agent du joueur, et le président du FC Nantes a visiblement trouvé les mots justes puisque cette discussion a abouti à un accord oral pour un nouveau bail, avec une augmentation significative du salaire de Blas. Ce dernier devrait donc être bien présent face au TFC, de quoi permettre également d’apaiser les tensions liées au mercato entre Kita et Kombouaré, mais les deux hommes affichent encore de gros désaccords.

Kita a bouclé deux autres dossiers, Kombouaré bloque tout