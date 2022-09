Foot - Mercato - OM

OM : Longoria en remet une couche sur le transfert de Kamara

Publié le 2 septembre 2022 à 23h10 par Hugo Chirossel

Pablo Longoria s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, afin de faire un bilan du mercato de l’OM. Le président marseillais s’est dit très satisfait des opérations effectuées par son club cet été et en a également remis une couche sur le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa.

« La situation économique du club nous a permis de retenir nos meilleurs joueurs. Il y a des offres pour des joueurs importants qu'on a refusées. Nous sommes dans une situation confortable, on le serait encore plus si on avait fait la vente de Dieng . » Présent en conférence de presse ce vendredi, Pablo Longoria a fait le bilan du mercato de l’OM.

Transferts - OM : Pablo Longoria dresse un énorme bilan du mercato https://t.co/jovTHGZrtE pic.twitter.com/WcYE8VmoCi — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

«Il y a trop de différences entre la Premier League et les autres championnats»

Le président de l’Olympique de Marseille s’est montré très satisfait du travail effectué cet été. Il a également été interrogé sur l’importance des équipes anglaises sur le marché des transferts, qui ont beaucoup plus de moyens que les autres clubs européens. Pour Pablo Longoria, « sur le mercato, il y a trop de différences entre la Premier League et les autres championnats . »

«On l'a vu avec Bouba»