Foot - Mercato - Real Madrid

Le clan Rüdiger lâche une énorme révélation sur son transfert

Publié le 6 septembre 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

Le 2 juin dernier, Antonio Rüdiger a officialisé son transfert au Real Madrid. L’Allemand a débarqué gratuitement chez les Merengue puisqu’il était en fin de contrat avec Chelsea. Néanmoins, d’autres clubs convoitaient également le défenseur de 29 ans cet été. Et certains se seraient montrés beaucoup plus alléchants que le Real Madrid.

La saison dernière, le dossier Antonio Rüdiger était très chaud. En fin de contrat avec Chelsea, l’Allemand a décidé de ne pas prolonger. Et c’est le Real Madrid qui a raflé la mise. Le défenseur de 29 ans a officialisé son arrivée à la Casa Blanca le 2 juin dernier sur son compte Twitter , après cinq ans passés dans la capitale anglaise. Cependant, Antonio Rüdiger n’avait pas que le Real Madrid à ses pieds. L’Allemand aurait reçu d’autres offres beaucoup plus alléchantes.

Le Real Madrid n’était pas la plus grosse offre pour Rüdiger

Au micro de TalkSport , l’agent d'Antonio Rüdiger Saif Rubie a confirmé que l’offre du Real Madrid n’était clairement pas la plus élevée: « Permettez-moi de le confirmer, en direct, le contrat avec le Real Madrid était le plus petit contrat proposé. Un club en Angleterre et un autre club en Europe nous ont proposé le double de ce que nous a proposé le Real Madrid. » Libre de tout contrat, le défenseur central allemand s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Merengue , avec un salaire d’environ 18M€ par saison.

Saif Rubie (agent de Rüdiger) 🎙: "Je vous le confirme, financièrement, l’offre que nous avons reçu du Real était la plus basse. Un club en Angleterre et un autre club en Europe nous ont proposé le double de ce que nous a proposé le Real Madrid." pic.twitter.com/B34XtncBXd — Team Real Madrid 🇫🇷 (@MadridTeam_) September 6, 2022

«Je n'ai considéré que (les offres) de Madrid et Chelsea»