Mercato : Le PSG annonce deux transferts de dernière minute

Publié le 6 septembre 2022 à 11h15 par Arthur Montagne

Bien que le mercato ait fermé ses portes en France, les clubs peuvent toujours se séparer de joueurs en les envoyant dans des championnat où le marché des transferts est encore ouvert. C'est le cas de la Belgique où le PSG vient de transférer deux jeunes issus de son centre de formation.

Cet été, le PSG a été très actif dans le sens des départs en se séparant d'une vingtaine de joueurs. Un dégraissage impressionnant qui n'est pourtant pas terminé. Et pour cause, pendant que le club de la capitale cherche une porte de sortie pour Mauro Icardi, deux jeunes joueurs issus du centre de formation quittent à leur tour le PSG.

Gassama et Alloh filent au KAS Eupen

Et les deux seront dans le même club ! En effet, le PSG a officialisé dans un premier temps le départ de Teddy Alloh. Prêté au KAS Eupen lors de la seconde moitié de la saison dernière, le Titi « rejoint le KAS Eupen, club évoluant en première division belge, dans le cadre d’un transfert définitif », comme l'explique le club par le biais d'un communiqué. De son côté « Djeidi Gassama est prêté pour une saison au KAS Eupen, club évoluant en première division belge, dans le cadre d’un prêt . »

Le KAS Eupen a récupéré quatre jeunes du PSG

Et au KAS Eupen, Teddy Alloh et Djeidi Gassama ne devraient pas être trop dépaysés. Et pour cause, cet été, Garrissone Innocent et Nathan Bitumazala ont également signé au sein du club belge qui aura donc recruté quatre jeunes joueurs du PSG cet été.