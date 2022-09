Foot - Mercato - OM

OM : Le coup de fil de Longoria qui a tout changé sur le mercato

Publié le 6 septembre 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Durant le mercato, Pablo Longoria n'a pas chômé pour renforcer l'effectif de l'OM. Le président marseillais a notamment réussi à boucler le prêt d'Eric Bailly qui débarque en provenance de Manchester United. Et le dirigeant espagnol a été décisif dans ce dossier comme le raconte l'international ivoirien.

Cet été, l'OM a réussi à recruter 12 nouveaux joueurs, et certains noms bien connus du football européen à l'image d'Eric Bailly qui a débarqué en provenance de Manchester United. Et l'international ivoirien raconte la façon dont Pablo Longoria l'a convaincu de signer à Marseille.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗫𝗜✍️ «𝗗𝗮𝗼 𝗗𝗮𝗼 𝗘𝗿𝗶𝗰» #BienvenueSurMars 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 🇨🇮🛸 pic.twitter.com/YgFJlGDRRE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2022

Longoria a convaincu Bailly

« Je le connaissais seulement comme président de l'OM, pas en tant que personne. Lors de son appel, il m'a parlé de mon passage à Villarreal, de plein de choses que je faisais là-bas. Il m'a raconté des secrets auxquels je ne m'attendais pas. Je me suis dit : "Je ne le connais pas, mais comment sait-il tout ça ?" Après il m'a expliqué qu'il était ami intime de mon ancien entraîneur Marcelino. La conversion a été fluide et simple. Ça m'a donné encore plus envie de venir », explique-t-il dans les colonnes de La Provence .

Une option d'achat à 10M€ ?

Pablo Longoria a ensuite convaincu Manchester United par le biais d'une prêt avec une option d'achat estimée à 10M€ et qui deviendra obligatoire sous deux conditions. Il faut que l'OM se qualifie pour la Ligue des champions et qu'Eric Bailly dispute au moins 50% des matches cette saison.