OM : Longoria en rêvait depuis longtemps, il les a enfin

Publié le 7 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Cet été, le marché des transferts aura donc été très mouvementé à l’OM, notamment dans le sens des arrivées. En effet, les recrues ont été nombreuses pour Igor Tudor, qui a accueilli Luis Suarez ou encore Issa Kaboré. Deux coups signés Pablo Longoria, qui avait d’ailleurs un oeil sur ces joueurs depuis un petit moment déjà…

Avec la Ligue des Champions à jouer, l’OM devait se renforcer en conséquence. Et Pablo Longoria n’a donc pas chômé sur le mercato, multipliant les recrues pour Igor Tudor. Jusqu’au dernier jour, cela a bougé et plusieurs joueurs ont rejoint les rangs phocéens parmi lesquels Luis Suarez, transféré de Grenade, et Issa Kaboré, prêté avec option d’achat par Manchester City.

« Quand je suis arrivé, on pensait toujours à lui… »

D’ailleurs, pour ces deux joueurs, l’intérêt de l’OM et de Pablo Longoria ne datait pas d’hier. En effet, cela faisait maintenant plusieurs mois que le président phocéen suivait Luis Suarez et Issa Kaboré. A l’occasion de la présentation du Burkinabais, Longoria a lâché : « On cherchait un latéral physique avec des capacités à répéter les efforts. Issa Kaboré a tout ça. Quand on analysait le championnat belge quand je suis arrivé, on pensait toujours à lui. Cet été, c'était le premier nom dans notre liste pour ce qu'on recherchait ».

« À l'été 2020, nous avons beaucoup discuté »