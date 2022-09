Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau cadeau fait avec le départ d'Icardi ?

Publié le 7 septembre 2022 à 15h45 par Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble être sur le point de se débarrasser d’un autre de ses indésirables, après avoir déjà bouclé près d’une dizaine de départs lors du mercato. Poussé vers la sortie, Mauro Icardi serait en effet sur le point de s’engager en faveur de Galatasaray, même si tout le monde ne semble pas être d’accord sur le modalités de son prêt.

Payé plus de 50M€ entre entre 2019 et 2020, Mauro Icardi devrait quitter le PSG dans les prochaines heures. L’attaquant est en effet annoncé tout proche de Galatasaray, qui aurait l’intention de présenter au plus vite, sachant que la limite du mercato en Turquie est fixée pour ce jeudi 8 septembre.

Un prêt sans option d’achat ?

Si la plupart des sources s’accordent pour parler d’un prêt avec option d’achat, Gianluca Di Marzio persiste est assure que Mauro Icardi devrait rejoindre Galatasaray dans le cadre d’un « prêt sec ». Cela signifie donc que quoi qu’il arrive, l’attaquant reviendra au PSG dans un an, sachant que son contrat se termine en juin 2024.

Le PSG devra continuer à payer 7M€ à Mauro Icardi

Ce qui semble certain, c’est qu’une partie du salaire de Mauro Icardi sera pris en charge par Galatasaray. Ce n’est pas encore officiel, mais le PSG devrait payer 7M€ sur les 10M€ net annuels de l’attaquant, tandis que le club stambouliote devrait payer 3M€ ainsi que les différentes bonus lié à son salaire.