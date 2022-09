Foot - Mercato - PSG

PSG : Mauvaise nouvelle pour Campos avec le transfert d’Icardi

Publié le 7 septembre 2022 à 10h10 par Pierrick Levallet

Annoncé dans le viseur de Galatasaray ces derniers jours, Mauro Icardi est sur le point de quitter le PSG pour rejoindre le club stambouliote. Les deux équipes discuteraient des derniers détails de l’opération. Un prêt avec option d’achat avait été évoqué ces dernières heures pour l’attaquant de 29 ans. Mais Luis Campos devrait finalement apprendre une mauvaise nouvelle avec les détails de cette affaire.

Dès ses premières heures au PSG, Luis Campos a souhaité mettre en place une opération dégraissage visant à se séparer des joueurs qui ne sont pas indispensables au club de la capitale. Et son grand ménage a l’air plutôt réussi puisque le conseiller sportif parisien a bouclé de nombreux départs dont certains notables comme Julian Draxler, Leandro Paredes, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye ou encore Georginio Wijnaldum. Mauro Icardi pourrait bientôt rejoindre cette liste. L’Argentin est annoncé avec insistance du côté de Galatasaray et son dossier pourrait bien être bouclé lors de ces prochaines heures.

Mercato - PSG : Mauro Icardi a vendu la mèche pour son transfert https://t.co/xUIvjx36mh pic.twitter.com/QDGeQOh0l7 — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

Aucune option d’achat incluse dans le prêt d’Icardi

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les derniers détails de l’arrivée de Mauro Icardi à Galatasaray devraient être réglés ce mercredi matin. En revanche, le journaliste italien précise qu’il s’agirait que d’un prêt sec pour l’attaquant du PSG. D’après lui, aucune option d’achat ne devrait être incluse contrairement à ce que RMC Sport annonçait.

