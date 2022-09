Foot - Mercato

En attendant Lionel Messi, Barcelone prépare le terrain

Publié le 7 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Lionel Messi n’avait connu qu’un seul club dans sa carrière avant de rejoindre le PSG en 2021. Et alors que Joan Laporta a déjà bouclé trois retours au FC Barcelone depuis son élection aux présidentielles en mars 2021, il semblerait que le prochain sur la liste se nomme Messi.

En mars 2021, Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone avec comme premier point de travail : ramener le Barça sur le devant de la scène. Pour ce faire, le président Laporta a pris la décision de remercier Ronald Koeman en octobre 2021 et de nommer une légende du FC Barcelone à sa place.

Xavi Hernandez, le premier grand retour pour bien lancer la nouvelle ère du Barça

En novembre 2021, Joan Laporta a fait le choix de poser la première pierre du nouvel édifice Barça . En effet, après avoir fait les beaux jours du FC Barcelone en tant que joueur, Xavi Hernandez quittait alors son poste à Al-Sadd. Lors de sa présentation au Camp Nou, Xavi faisait passer le message suivant, non sans émotion. « Merci beaucoup. Je ne vais pas pleurer mais je suis très reconnaissant au club, aux fans. Nous sommes le meilleur club au monde et nous allons travailler pour essayer de gagner plusieurs titres. Nous devons gagner chaque match. Rien de plus, merci ».

Un retour express de Dani Alves

Depuis la nomination de Xavi Hernandez, le club culé a rapatrié une figure importante du FC Barcelone en la personne de Dani Alves. De par son âge (39 ans), Alves n’a fait que six mois au Barça , comme cela fut stipulé sur son contrat signé avec le club blaugrana. Mais cet été, le FC Barcelone a bouclé un retour d’une autre envergure, lui qui n’avait jamais pu jouer pour le Barça en dehors de son passage à l’académie réputée du club : La Masia.

Laporta a bouclé le retour d’Hector Bellerin

Comme Cesc Fabregas avant lui, Hector Bellerin n’avait connu que La Masia avant de partir très tôt à Arsenal pour se montrer et engranger de l’expérience. Après Arsenal, Watford et le Betis Séville, Bellerin a vu Joan Laporta lui offrir la chance d’enfin porter la tunique du FC Barcelone du haut de ses 27 ans. « Tu es arrivé quand j'ai commencé, quand je suis devenu président en 2003. Maintenant que tu reviens, tu as vécu de nombreuses expériences qui, j'en suis sûr, t’ont beaucoup aidé. Xavi m'a demandé de te faire signer et cela a été réalisé grâce au grand travail de Mateu et de sa famille. C'est une personne engagée et je suis sûr qu'il nous aidera aussi. Bienvenue dans ton foyer, ton succès sera celui de l’équipe ».



De son côté, Hector Bellerin n’a pas manqué de remercier le patron du FC Barcelone. « J'ai porté ce maillot pendant de nombreuses années à l'académie des jeunes du Barça et c'est l'année où je m'attendais le moins à pouvoir rentrer chez moi. Je tiens à remercier le président et tous les clubs pour lesquels j'ai joué qui ont rendu cela possible. J'ai toujours eu l'ambition de jouer dans l'équipe première, dans le passé il y avait des options mais elles ne se sont pas concrétisées, mais j'ai toujours eu l'intuition que j'aurais l'option de rentrer à la maison ».

En attendant Lionel Messi ?