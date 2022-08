Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feuilleton Messi à Barcelone relancé par... son père ?

Publié le 27 août 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

Cet été, un retour au FC Barcelone a été évoqué pour Lionel Messi. Mais l’Argentin est sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG. Il faudra donc attendre au moins jusque-là pour envisager cette possibilité. Joan Laporta a multiplié les sorties à ce sujet ces dernières semaines. D’ailleurs, le père de Lionel Messi se serait rendu à Barcelone, même si l’on ne sait pas encore si cela a un lien avec un possible retour de son fils chez les Blaugrana.

L’été dernier, Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone après l’expiration de son contrat et avait rejoint le PSG. L’Argentin a connu une première année délicate en France. Mais en ce début de saison, La Pulga semble être enfin acclimatée à la Ligue 1 et se montre plutôt actif sur le front offensif du PSG. Toutefois, le FC Barcelone ne l’a pas oublié et un retour a plusieurs fois été évoqué pour Lionel Messi cet été. D’ailleurs, son père serait en Catalogne en ce moment même.

🕵🏻 Curiosidad. Jorge Messi aterrizó en BCN este mediodía #sinmás #eldato @victor_nahe no jaula — Gerard Romero (@gerardromero) August 27, 2022

Le père de Messi est à Barcelone

Comme le rapporte le journaliste espagnol Gerard Romero, Jorge Messi aurait atterri à Barcelone ce samedi après-midi. Simple visite touristique ou alors vol qui a un lien avec l’avenir de son fils Lionel Messi ? Pour l’instant, aucune indication n’a été donné concernant le but de ce voyage. Rien n’a été précisé, il faudra attendre quelques détails avant d’être fixé.

Laporta a multiplié les sorties sur l’avenir de Messi