Mercato - PSG : C’est confirmé, le transfert d'Icardi est imminent

Dans le viseur de Galatasaray depuis quelques jours maintenant, Mauro Icardi serait tout proche de rejoindre le club stambouliote. L’opération serait en bonne voie et il ne manquerait pas grand-chose pour finaliser le départ de l’attaquant du PSG. L’Argentin serait d’ailleurs attendu en Turquie pour passer sa visite médicale très prochainement.

« J’ai énormément envie de vivre en Turquie. Nous verrons si cela se fait. C’est un pays que j’aime. J’ai été 6 ou 7 fois en vacances en Turquie, seule avec mes enfants. C’est une destination que j’aime ». Voilà les propos tenus par Wanda Nara au sujet de l’avenir de Mauro Icardi au micro de l’émission LAM sur la chaîne América TV . Annoncé dans le viseur de quelques équipes turques dont Galatasaray, l’attaquant du PSG se rapprocherait très fortement d’un départ. D’ailleurs, son transfert vers le club stambouliote serait en passe d’être bouclé.

Comme le rapporte RMC Sport , Mauro Icardi serait tout proche de rejoindre Galatasaray sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les négociations avanceraient dans la bonne direction. Il ne resterait que quelques détails à régler avant qu’un accord soit totalement trouvé. En tout cas, l’opération serait en bonne voie. Des informations qui viennent confirmer celles de Fabrizio Romano.

