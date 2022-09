Foot - Mercato

Mercato : Le Barça se trompe pour Antoine Griezmann

Publié le 4 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction

La situation d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Le FC Barcelone ne serait en effet pas du tout content du traitement réservé à son joueur, qui est prêté depuis la saison dernière et qui pourrait leur rapporter 40M€ s’il venait à joueur 50% des matchs avec les Colchoneros.

La situation d’Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid est plus que critique. Le FC Barcelone estime que les Colchoneros agissent de mauvaise foi dans le seul et unique but de ne pas vouloir payer la clause de 40 M€ présente dans le prêt de l’attaquant français. Comme le précisait la Cadena Cope ce samedi soir, les Blaugrana auraient laissé ce dossier à ses services judiciaires dans l’optique d’obtenir gain de cause à cette affaire.

Mercato : Le FC Barcelone tape du poing sur la table pour Griezmann https://t.co/bKPO6JFqna pic.twitter.com/I613jI4nGY — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

L’Atletico n’enfreint pas le règlement

Pourtant à en croire les informations d’ El Mundo Deportivo , du moment qu’Antoine Griezmann est inscrit en tant que joueur de l’Atletico de Madrid et a donc un emploi à tout les effets. C’est-à-dire, du moment que les Colchoneros lui offrent les obligations comprises dans le contrat, ils n'enfreignent aucune règle.

Griezmann seulement obligé de s’entraîner avec le groupe

Comme le précise toujours le média espagnol, alors qu’Antoine Griezmann est inscrit en tant que joueur de l’Atletico Madrid, l’attaquant pourrait ne pas jouer une seule minute avec le club. La loi oblige seulement les Colchoneros de permettre au joueur de continuer à s'entraîner normalement avec le reste du groupe et dans la dynamique de travail habituelle.