Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coupe de tonnerre dans le feuilleton Icardi

Publié le 4 septembre 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis près d’un an, Mauro Icardi n’a plus d’avenir au Paris Saint-Germain et doit donc se trouver au plus vite un nouveau club. Mais alors qu’il semblait se diriger vers Galatasaray, il aurait les dirigeants du club stambouliote faire volte-face et le claquer la porte au nez.

C’est à ne plus rien y comprendre ! Ce dimanche, plusieurs médias étrangers ont annoncé une arrivée imminente de Mauro Icardi à Galatasaray. Une visite médicale était même prévue pour le début de la semaine, mais l’attaquant du PSG pourrait bien ne jamais poser ses valises à Istanbul.

Mercato - PSG : Poussé vers la sortie par Galtier, il fait ses adieux à Paris https://t.co/Wcsfy0EWCY pic.twitter.com/JPnO5Tn1PW — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Galatasaray pourrait planter Icardi

A en croire les dernières révélations de Calciomercato.it , les doutes autour de Mauro Icardi ont grandi au fil des joueurs du côté de Galatasaray. Certains membres du club auraient notamment confié que l’Argentin ne serait pas vraiment ce qu’il faut actuellement pour renforcer une attaque qui a déjà vu Dries Mertens débarquer.

Le clan Icardi prend tout son temps

Ainsi, le portail italien annonce que Galatasaray pourrait finalement poser un lapin à Mauro Icardi, qui de son côté ne semble pas vraiment pressé de régler son avenir. A noter que s’il reste au PSG il passera au mois les six prochains mois en tribune, puisqu’il a été envoyé s’entraineur avec l’équipe réserve et ne fait pas partie de la liste de Ligue des Champions.