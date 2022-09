Foot - Mercato - PSG

PSG : À peine arrivé à Paris, il est déjà sous le charme

Publié le 8 septembre 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Carlos Soler a été l’ultime recrue estivale du PSG. Arrivé lors des ultimes heures du mercato, le milieu de terrain espagnol a fait ses premiers pas mardi soir en tant que joueur parisien. Et en l’espace de sept petites minutes, Carlos Soler est déjà épris du Parc des princes.

Du haut de ses 25 ans, Carlos Soler a effectué la totalité de sa carrière au FC Valence. Natif de la ville espagnole, le milieu de terrain a tout connu chez le pensionnaire de Liga, mais l’a quitté à la toute fin du dernier mercato pour rejoindre le PSG.

Soler partait de Valence avec une rancoeur

Et son départ ne semble pas s’être fait dans une tranquillité totale et dans un climat sain comme en attestait sa déclaration avant de débarquer au PSG lors des dernières heures du mercato. « Aujourd'hui, je préfère la paix et la tranquillité. En fin de compte, la vie est faite de changements, et c'est ce que je dois faire maintenant, mais je parlerai calmement plus tard. Je dis aux fans : Merci beaucoup pour tout. C'est un jour très spécial et compliqué pour moi. Merci pour tout. Merci et Amunt Sempre ! ».

« Le Parc des Princes est incroyable! Allez Paris! »