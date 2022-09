Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti s'enflamme pour l'intégration de Galtier

Depuis le début de saison, le PSG propose un jeu très convaincant. Et cela est en partie dû à l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien. L’entraîneur de 56 ans a succédé à Mauricio Pochettino et semble déjà faire l’unanimité dans le vestiaire. D’ailleurs, un nouvel élément important de son effectif a validé son arrivée après le succès du PSG face à la Juventus en Ligue des champions (2-1).

Après la saison dernière, le PSG avait décidé de mettre en place quelques révolutions en interne. Le club de la capitale s’était alors séparé de Leonardo puis de Mauricio Pochettino pour laisser la place à Luis Campos et Christophe Galtier. Ce dernier, pris dans une polémique avec Kylian Mbappé récemment, assure sur le plan sportif depuis sa prise de fonction. Le PSG ne s’est encore jamais incliné depuis le début de saison et propose un jeu très convaincant. Pour son entrée en lice en Ligue des champions, la formation parisienne s’est imposée contre la Juventus (2-1). Et après la rencontre, c’est un nouveau joueur essentiel du vestiaire qui a validé l’arrivée de Christophe Galtier.

Au micro de la chaîne italienne Canale 5 , Marco Verratti n’a dit que du bien de Christophe Galtier après la victoire du PSG face à la Juventus. « Je vais dire quelque chose... Entraîner cette équipe est difficile. Christophe Galtier fait du très bon travail jusqu'à présent, c'est un entraîneur intelligent » a-t-il avoué.

Marco Verratti post game on Calale 5: “I’m going to say something.. coaching this team is difficult. Galtier has done a very good job so far, he’s an intelligent manager.” pic.twitter.com/gTqLIrol8u