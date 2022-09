Foot - Mercato

Mercato : Zidane proche du retour après l'échec du PSG ?

Publié le 7 septembre 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 7 septembre 2022 à 12h16

Après la défaite de Chelsea contre le Dinamo Zagreb ce mardi soir en Ligue des champions (1-0), le club londonien a officialisé le départ de Thomas Tuchel. Les Blues sont donc à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder au technicien allemand. Et ils pourraient se tourner vers un nom bien connu de la direction du PSG : un certain Zinédine Zidane.

C’est un véritable coup de tonnerre qui vient de frapper Chelsea le lendemain de sa défaite face au Dinamo Zagreb en Ligue des champions (1-0). Dans un communiqué relayé par Foot Mercato , le club londonien a officialisé le renvoi de Thomas Tuchel. « Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de l'entraîneur Thomas Tuchel. Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club. Thomas aura à juste titre une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs » peut-on y lire. Chelsea serait donc à la recherche du successeur du technicien allemand désormais. Et les Blues pourraient se tourner vers un nom bien connu de la direction du PSG.

Chelsea pense à Zidane pour remplacer Tuchel

Comme le rapporte le Telegraph , Chelsea penserait à Graham Potter, qui officie à Brighton, pour prendre la place de Thomas Tuchel sur le banc des Blues . Mais le pensionnaire de Premier League pourrait également tenté sa chance avec un certain Zinédine Zidane. Toujours sans club, l’ancien du Real Madrid pourrait faire son retour aux commandes d’une nouvelle équipe.

Le PSG avait tenté sa chance

Cet été, le PSG avait tenté sa chance. Zinédine Zidane était le grand rêve du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino comme Le10Sport.com avait pu vous le révéler en exclusivité. En juin dernier, il avait même été question d’une réunion entre le champion du monde 1998 et l’Émir Al-Thani en marge d’une éventuelle arrivée au PSG. Mais finalement, l’affaire ne s’est pas concrétisée et le club de la capitale s’est tourné vers Christophe Galtier. Luis Campos avait fait de l’ancien technicien du LOSC et de l’OGC Nice sa priorité.