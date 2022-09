Foot - OM

OM : Les confidences de Clauss sur la méthode Igor Tudor

Publié le 7 septembre 2022 à 23h15 par Hugo Chirossel

Arrivé cet été à l’OM, Jonathan Clauss retrouve un système plus ou moins similaire à ce qu’il avait connu au RC Lens. L’international français voit d’ailleurs de similitudes entre les attentes d’Igor Tudor et ce que Franck Haise lui demandait chez les Sang et Or. Il s'est également confié sur sa relation avec Igor Tudor.

Après deux bonnes premières saisons en Ligue 1 avec le RC Lens, Jonathan Clauss a été transféré à l’OM cet été. L’international français a su rapidement s’intégrer à Marseille, où il retrouve un entraîneur avec des méthodes plus ou moins semblables à ce qu’il avait connu sous les ordres de Franck Haise.

« Ce sont un peu les mêmes attentes »

Lors d’une interview accordée au Parisien , Jonathan Clauss a d'ailleurs comparé les deux entraîneurs : « A vec Franck, on a appris à se découvrir et à s’aimer humainement. C’était le même discours qu’aujourd’hui. Après, au fur et à mesure, des relations se sont créées. Ce sont un peu les mêmes attentes, la même philosophie de jeu. Il y a beaucoup de similitudes et peu de différences, hormis la langue . »

« C’est à moi de faire le job »