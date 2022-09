Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar se lâche sur le mercato de Campos

Publié le 8 septembre 2022 à 17h30 par Thibault Morlain mis à jour le 8 septembre 2022 à 18h31

Comme annoncé, le marché des transferts a été mouvementé au PSG, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Repartant sur un nouveau projet, le club de la capitaine a ainsi changé beaucoup de choses et plusieurs joueurs ont notamment rejoint l’effectif de Christophe Galtier. D’ailleurs, Neymar a livré son avis sur ce recrutement effectué par Luis Campos cet été au PSG.

Cet été, les missions étaient nombreuses sur le mercato pour Luis Campos, Antero Henrique et Christophe Galtier. Tout d’abord, il fallait dégraisser. Le nouvel entraîneur du PSG avait été très clair à ce sujet dès son arrivée. Plusieurs indésirables avaient alors été invités à se trouver un nouveau club durant l’intersaison. Alors que cela ne s’annonçait pas simple, finalement, le PSG a réussi à se débarrasser des joueurs qui n’étaient plus désirés à l’instar de Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa. En parallèle, les champions de France souhaitaient se renforcer et plusieurs postes étaient ciblés. Si Luis Campos a connu certains échecs, il a tout de même bouclé plusieurs opérations, réussissant à faire venir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler.

« Quand des joueurs de qualité nous rejoignent, c'est bon pour nous »

Alors que le mercato est désormais terminé, l’heure est donc au bilan. Et dans un entretien accordé à DAZN , c’est Neymar qui a eu son mot à dire sur ce recrutement opéré par Luis Campos au PSG cet été. Ainsi, le numéro 10 de Christophe Galtier s’est livré sur les recrues parisiens, confiant alors : « Ce sont de bons joueurs. Quand des joueurs de qualité nous rejoignent, c'est bon pour nous parce que cela renforce l'équipe et nous rend plus fort. J'espère qu'ils pourront profiter et s'amuser avec nous ici. Gagner aussi, et en ce sens nous avons bien commencé. J'espère qu'on gagnera beaucoup de trophées ».

« Nous avons de la chance de l'avoir avec nous »

Neymar s’est ensuite penché sur le cas de Renato Sanches en particulier. Arrivé du LOSC, le Portugais connait très bien Christophe Galtier et Luis Campos. Le voilà désormais au PSG, pour le plus grand bonheur de Neymar. En effet, concernant Renato Sanches, il a lâché : « Un joueur de Ligue 1 que j’aime ? Un joueur qui est maintenant avec nous, Renato Sanches. C'est un joueur différent et vraiment bon. Nous avons de la chance de l'avoir avec nous (rires). On est meilleur maintenant ».

