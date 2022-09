Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar a aidé cette grosse recrue du mercato

Publié le 8 septembre 2022 à 11h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Indispensable depuis son transfert au PSG cet été pour 40M€, Vitinha s’est rapidement imposé comme un élément majeur de la formation de Christophe Galtier. Et le milieu de terrain portugais n’a pas manqué de rendre hommage à Neymar qui semble avoir facilité son intégration au PSG.

Alors qu’il a été la toute première recrue de Luis Campos qui n’a pas hésité à payer les 40M€ du montant de sa clause libératoire au FC Porto pour le faire venir au PSG, Vitinha (22 ans) paraît déjà totalement épanoui au sein du club de la capitale. Le milieu de terrain portugais, titulaire indiscutable avec Marco Verratti dans l’entrejeu, s’est parfaitement intégré au PSG.

Neymar a aidé Vitinha

Interrogé par TNT Sports Brésil après la victoire du PSG contre la Juventus mardi soir (2-1), Vitinha a évoqué l’aide précieuse de Neymar pour son intégration au club : « Tout le monde sait que Ney est un des meilleurs joueurs du monde. C'est vrai que je ne le connaissais pas personnellement, mais le fait de parler portugais a beaucoup aidé, pour que l'on se parle, et il m'a très bien reçu, comme tous les autres en fait », a indiqué Vitinha.

