PSG : Neymar reçoit tacle totalement improbable à Barcelone

Auteur d'un excellent début de saison avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait taire les critiques des derniers mois. Un retour en forme qui n'étonne pas Xavi, qui a toujours défendu l'international français. Et le technicien catalan n'hésite pas à le comparer à... Neymar.

Depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Ousmane Dembélé semble enfin avoir retrouvé son meilleur niveau, au point de convaincre le club catalan de prolonger son contrat qui s'achevait le 30 juin dernier. Et l'international français surfe sur sa dynamique depuis le début de saison, au point que Xavi ose la comparaison avec Neymar après la victoire du Barça face Viktoria Plzen ce mercredi soir (5-1).

«Dembélé est pratiquement au niveau du meilleur Neymar»

« Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai toujours vu en lui ses qualités de un contre un. Des qualités que j'ai rarement vues ailleurs. Il est pratiquement au niveau du meilleur Neymar, quand il était ici (à Barcelone). Il doit oser tirer davantage au but. Mais je suis heureux pour lui. Il a beaucoup souffert ces dernières années. Des joueurs comme lui, il y en a très peu », lance l'entraîneur du Barça en conférence de presse avant de s'enflammer pour Robert Lewandowski, auteur d'un triplé.

Xavi également sous le charme de Lewandowski