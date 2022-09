Foot - PSG

PSG : Le clan Donnarumma répond aux attaques en interne

Publié le 8 septembre 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Largement critiqué pour ses performances du moment au PSG et notamment son nouveau raté mardi soir face à la Juventus Turin, Gianluigi Donnarumma est encore loin de faire l’unanimité au sein du club de la capitale. Le gardien italien fait l’objet de certaines remontrances en interne, et son entourage contre-attaque.

« Concernant la hiérarchie, elle est comme ça actuellement. Je suis content des performances de Gigio, je sais que Keylor travaille dur, qu’il est vraiment dans la compétition et prêt à être disponible pour l’équipe s'il y avait un besoin, mais je suis content de ce que fait Gigio, ce qu’il apporte et sa présence », confiait Christophe Galtier mardi en conférence de presse avant le choc contre la Juventus au sujet de la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas au PSG. Et pourtant, en coulisses, la situation semble de plus en plus tendue.

Nouvelle erreur qui fait tâche pour Donnarumma

En effet, Gianluigi Donnarumma s’est rendu coupable d’une erreur qui aurait pu coûter très cher face à la Juventus Turin (2-1) avec sa sortie ratée sur le but italien, et cette nouvelle faute vient entacher davantage un début de saison globalement décevant de la part de l’ancien gardien du Milan AC. D’ailleurs, les critiques défilent en interne au sein du PSG sur les performances de Donnarumma…

Le PSG n’est pas satisfait de son rendement

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que certaines défaillances du style Donnarumma ne sont pas passées inaperçues au PSG, notamment après le match de championnat contre l’AS Monaco (1-1) avec sa difficulté à gérer la profondeur et son jeu au pied. Les dirigeants du PSG ne sont pas l’instant pas satisfaits du rendement global de l'international italien. Et toujours selon le quotidien sportif, le clan Donnarumma estime de son côté qu’il est compliqué de lui reprocher son jeu au pied et l’absence de longues relances s’il ne dispose pas des coéquipiers pour être à la retombée des ballons. Par ailleurs, ses proches rappellent qu’il est toujours impérial sur la ligne.

La concurrence avec Navas n’arrange rien

D’ailleurs, comme l’a expliqué L’EQUIPE, Gianluigi Donnarumma serait considérablement agacé en interne que Keylor Navas appartienne toujours au PSG alors qu’il aurait reçu la promesse que l’ancien portier du Real Madrid partirait au cours du mercato estival. Sa présence, qui n’est pas sans rappeler l’alternance de la saison passée chez les gardiens du PSG, est évidemment un élément de pression supplémentaire sur les épaules de Donnarumma. Reste à savoir comment évoluera la situation.