PSG : Neymar prêt à déclarer la guerre à Mbappé? La réponse

Publié le 8 septembre 2022 à 09h30 par Arthur Montagne

Depuis le début de saison, des tensions semblent avoir vu le jour entre Kylian Mbappé et Neymar. L'attaquant français, qui aurait reçu des promesses de la part de sa direction, estime être le leader du projet, alors que le Brésilien vit mal son déclassement, un an après avoir lui aussi prolonger son bail au PSG. Néanmoins, le numéro 10 n'aurait aucune intention d'envenimer la situation.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat avec le PSG ce qui a rebattu les cartes au sein du club de la capitale. Et pour cause, afin de convaincre l'attaquant français d'étendre son bail et ainsi de devancer la concurrence du Real Madrid, le Qatar a offert à Kylian Mbappé la possibilité d'être le leader du nouveau projet parisien. Et cela a forcément un impact sur la situation de Neymar qui subit un déclassement malgré son statut important. D'ailleurs, les premières tensions n'ont pas tardé à apparaître avec le penaltygate contre Montpellier (5-2). Et depuis, la relation entre les deux attaquants semble s'être largement refroidie.

La sortie énigmatique de Mbappé

Interrogé à ce sujet en conférence de presse lundi, en marge du choc contre le Juventus, Kylian Mbappé n'a pas vraiment réussi à dissiper les doutes concernant sa relation avec Neymar : « C 'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça, mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain ».

Neymar oublié par Mbappé...

Et justement, à l'occasion de la rencontre face à la Juventus, un nouvel évènement est venu semer le trouble sur la relation entre les deux hommes. Lancé en profondeur, Kylian Mbappé se retrouve dans la surface de réparation avec un angle de tir assez fermé pendant que Neymar était seul dans l'axe. Mais l'attaquant français a privilégié la frappe ce qui n'a pas vraiment été du goût de l'ancien joueur du FC Barcelone. L'EQUIPE dévoile d'ailleurs une anecdote qui en dit long à ce sujet. Après le match contre la Juventus, un salarié du PSG demande à Neymar s'il souhaite s'exprimer devant les médias. « Tu es sûr ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir... ça va faire des problèmes hein ! (Rires) », lance le Brésilien, qui faisait probablement référence à l'oubli de Kylian Mbappé qui aurait pu porter le score à 3-0.

... mais qui n'envenimera pas la situation