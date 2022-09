Foot - PSG

PSG : Le frère de Mbappé fait déjà sensation en interne

Publié le 7 septembre 2022 à 17h10 par Arthur Montagne

Surclassé en U19 du haut de ses 15 ans, Ethan Mbappé, le frère de Kylian, est entré en jeu en Youth League lors de la victoire du PSG contre la Juventus (5-3). L'occasion pour Zoumana Camara de se prononcer sur l'évolution du jeune milieu de terrain parisien.

Avant la victoire au Parc des Princes mardi soir (2-1), les U19 du PSG avaient montré la voie à leurs ainés en dominant la Juventus pour leur début en Youth League (5-3). Une très belle victoire qui a notamment été marquée par un petit évènement, à savoir l'entrée en jeu d'Ethan Mbappé pour les 20 dernières minutes de jeu. Du haut de ses 15 ans, le frère Kylian Mbappé, surclassé en U19 alors qu'il devrait jouer avec les U17, marque les esprits en interne comme le souligne Zoumana Camara.

Camara s'enflamme pour le Ethan Mbappé

« C'est un joueur normalement U17, il a été surclassé comme Etienne Michut. C'est un garçon qui donne satisfaction dans l'état d'esprit. On peut parfois dire qu'il y a une grosse pression sur lui. Le fait d'être le frère de... Il est travailleur, discret. Il me donne satisfaction depuis le début. Il a fait une entrée intéressante aujourd'hui », lance l'entraîneur de U19 du PSG à L'EQUIPE avant d'évoquer les objectifs du club en Youth League.

«Le club me donne la chance de développer les joueurs»