PSG : Après la démonstration de Mbappé, l'Italie hallucine

Publié le 7 septembre 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Mardi soir, contre la Juventus, Kylian Mbappé a soigné son entrée en lice en Ligue des champions en inscrivant un doublé qui a offert la victoire au PSG (2-1) devant un public du Parc des Princes en feu. Par conséquent, même du côté de l'Italie la prestation de l'attaquant français a fait l'unanimité.

Après un début de saison très abouti en Ligue 1, l'armada offensive du PSG était très attendue pour son premier match en Ligue des champions. Et les attaquants parisiens n'ont pas déçu à l'image du duo Neymar-Mbappé qui a très rapidement enflammé le Parc des Princes. En effet, dès la 5e minute de jeu, le Brésilien trouve l'ancien Monégasque d'une magnifique louche pour l'ouverture du score. Un quart d'heure plus tard, Kylian Mbappé doublera le score après une belle combinaison avec Achraf Hakimi. Et la prestation de l'international français n'a laissé personne insensible, y compris du côté de l'Italie.

La presse italienne est impressionnée par Mbappé

En effet, la presse transalpine a été éblouie par le match de l'attaquant du PSG contre la Juventus qui a été « foudroyée par Mbappé » selon le Corriere dello Sport . De son côté, le Corriere della Sera donne la note de 7 à Kylian Mbappé. « Mardi, le Louvre a fermé, alors il s'en est occupé en marquant deux buts », s'enflamme le média italien. Mais c'est bien La Gazzetta dello Sport qui la plus dithyrambique avec Kylian Mbappé, le qualifiant de magicien et le comparant à Ronaldo. « Deux merveilles, c'est un magicien (...) C'est un joueur qui ne se fait pas distraire par les polémiques et qui trace son chemin. Celui du but. Celui qu'il veut tracer vers le sommet de l'Europe, après celui du monde. Kylian Mbappé donne la même sensation que celle que donnait Ronaldo il Fenomeno : technique à la vitesse supérieure face à d’autres êtres humains », écrit la Gazzetta qui a donné la note de 8 sur 10 à l'attaquant du PSG.

«Kylian a fait un grand match»

Mais au sein du PSG aussi la prestation de Kylian Mbappé. « Kylian a fait un grand match et une excellente première période. Sans faire de langue de bois, je n’ai pas revu les images. Une télé m’a dit la même chose avant. D’où je suis, je ne sais pas s’il y a l’angle pour servir Ney’. Après, c’est aussi l’obsession d’un attaquant qui a marqué deux buts et veut s’offrir un triplé. S’il marquait, tout le monde aurait applaudi. Ney’ était-il mieux placé ? C’est ce que vous me dites. Est-ce que Kylian l’a vu ? Je ne sais pas. Je suis très satisfait de son match et de cette animation offensive. Vu que nos attaquants se sont connectés à la fois à nos milieux et aux pistons, nous avons pratiqué un jeu agréable, vif et alerte. C’est très dangereux pour l’adversaire. Une fois que nous avons un peu moins de gaz, et que les replacements deviennent un peu plus difficiles, nous pouvons être mis en difficulté sur le plan défensif », assure ainsi Christophe Galtier en conférence de presse, imité par Marquinhos.

