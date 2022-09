Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé se lâche après sa performance XXL

Publié le 7 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’un doublé décisif mardi soir en Ligue des Champions avec le PSG face à la Juventus Turin, Kylian Mbappé n’était pas pour autant pleinement satisfait de la manière. Et après la rencontre, l’attaquant français a dressé la liste des axes d’améliorations pour la tactique actuelle du PSG.

Pour son grand retour en Ligue des Champions mardi soir face à la Juventus Turin (victoire 2-1), le PSG a rendu une copie d’ensemble globalement satisfaisante, surtout en première période. Les hommes de Christophe Galtier ont eu plus de mal à contenir les assauts italiens dans le second acte, mais au finale, grâce à un remarquable doublé de Kylian Mbappé et une belle performance collective, le PSG est venu à bout de la Vieille Dame .

« On a des lacunes »

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Kylian Mbappé s’est dit satisfait de la prestation du PSG mais a néanmoins tenu à mettre l’accent sur les failles tactiques du système mis en place par Christophe Galtier depuis le début de la saison : « Nous sommes contents. Nous aurions pu nous mettre à l’abri et pousser un peu plus en deuxième mi-temps, voire à la fin de la première. Je pense que nous aurions pu faire un peu plus (...) On veut toujours se confronter aux grandes équipes. C’est pour ça qu’on joue la Ligue des champions. Ce sont ces matchs-là qu’on aime, ces matchs où il faut montrer de la personnalité et notre qualité. Maintenant, on sait ce qu’on doit travailler. On le savait déjà avant le match qu’on avait des lacunes. Mais on va bosser et on va essayer de faire le maximum », indique dans un premier temps Mbappé, avant de se prononce plus en détail sur manquements tactiques du PSG.

« Beaucoup d’axes d’amélioration »

Le numéro 7 du PSG poursuit : « Nos axes d’amélioration ? Il y en a beaucoup selon moi. Nous devons vraiment plus insister sur le fait d’instaurer notre jeu dans le camp adverse, d’accentuer nos temps forts. Il faudrait essayer de ne pas avoir un bloc trop large pour ne pas bloquer au maximum les angles de passes et courir le moins possible. Défensivement aussi, nous devons limiter la portée de nos temps faibles, en n’étant pas trop bas notamment. Nos adversaires ne doivent pas sentir que nous sommes en danger », explique Mbappé.

Le message est passé