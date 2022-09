Foot - Mercato - PSG

PSG : En pleine polémique, Galtier reçoit un soutien embarrassant

Publié le 6 septembre 2022 à 13h45 par La rédaction

Au coeur d’une polémique depuis lundi après les propos de Christophe Galtier en conférence de presse sur l'écologie, de nombreux politiciens, principalement de la gauche, ont fustigé l’entraîneur du PSG. Mais ce dernier a notamment reçu un soutien plutôt embarrassant de la part du maire RN de Perpignan, Louis Alliot.

En proposant avec ironie lundi soir en conférence de presse que le PSG fasse ses déplacements en char à voile plutôt qu’en avion, les propos de Christophe Galtier ne sont pas passés inaperçus du côté de certains politiciens. Entre Anne Hidalgo, Karima Delli ou encore Matthieu Orphelin, tous ont tenu à réagir à la déclaration de l’entraîneur du PSG.

PSG : Galtier se fait aussi charger à Marseille pour la polémique https://t.co/vRbIJMg3rF pic.twitter.com/H4g3iXAucf — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

« Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil »

Du côté de la gauche, on ne s’est pas retenu pour fustiger le PSG. Anne Hidalgo, maire de Paris, appelé, sur son compte Twitter , Christophe Galtier et Kylian Mbappé à un réveil écologique. « Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil. On se réveille les gars ?'? Ici c’est Paris. » . Quant à l’Eurodéputée écologiste Karima Delli, elle ne s’est pas gênée pour charger le club de la capitale. « Ils ne font même plus semblant les égoïstes de se soucier du réchauffement climatique ou de l'avenir de nos sociétés… »

Galtier reçoit un soutien embarrassant du RN