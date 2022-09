Foot - PSG

PSG : Galtier se fait aussi charger à Marseille pour la polémique

Publié le 6 septembre 2022 à 10h45 par La rédaction

Alors que les réactions de Christophe Galtier et Kylian Mbappé lundi soir en conférence de presse au sujet de l'écologie ont choqué la toile, le maire de Marseille y est également allé de son commentaire pour tacler sèchement l'entraîneur du PSG.

Ce mardi, le PSG affrontera la Juventus pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Au coeur d’une polémique depuis ce dimanche par rapport aux moyens de transports utilisés par le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a été interrogé à ce sujet ce lundi en conférence de presse. L’entraîneur a préféré utiliser l’ironie pour répondre à la question. « Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile »

PSG : Mbappé-Galtier, les politiques entrent dans la polémique https://t.co/gKOxCrG84s pic.twitter.com/Kcbs4KeJtd — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

« Votre mépris est un crachat en pleine figure »

La réponse de Christophe Galtier n’est pas passée inaperçue du côté des politiciens et le maire de Marseille, Benoît Payan, ne s’est pas gêné pour fustiger le club parisien. « Votre mépris est un crachat en pleine figure. C’est aussi la planète de vos enfants qui brûle. »

« Il s’est planté »