PSG : Mbappé-Galtier, les politiques entrent dans la polémique

Publié le 6 septembre 2022 à 09h00 par La rédaction

Ce mardi à 21h, le PSG entre en lice en Ligue des Champions face à la Juventus. Kylian Mbappé et Christophe Galtier étaient présents en conférence de presse d’avant match et se sont retrouvés au coeur d’une polémique concernant les moyens de déplacement du Paris Saint-Germain. La réponse de l'entraîneur n’est pas passée inaperçue du côté des polituques. Entre la maire de Paris Anne Hidalgo, l’Eurodéputée écologiste Karima Delli ou encore Matthieu Orphelin, ancien député écologiste à l’Assemblée Nationale, tous ont réagi aux propos de Christophe Galtier.

Alors que ce mardi à 21h, le PSG entame sa campagne de Ligue des Champions face à la Juventus, Kylian Mbappé et Christophe Galtier étaient présents en conférence de presse lundi. Le directeur de TGV-intercité Alain Krakovitch a récemment évoqué sur Twitter les moyens de transports utilisés par le Paris Saint-Germain, et la question a alors été posée à l’entraîneur parisien, dont la réaction avec Mbappé a provoqué une vive polémique : « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile » , a indiqué Galtier. Une réponse qui n’est pas passée inaperçue du côté des politiciens.

« On se réveille les gars ? »

Supportrice du PSG et souvent présente au Parc des Princes pour les matchs importants, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a réagi au propos de Christophe Galtier sur son compte Twitter en appelant l’entraîneur parisien et Kylian Mbappé à un réveil écologique. « Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil. On se réveille les gars ?'? Ici c’est Paris. »

« Ils ne font même plus semblant les égoïstes de se soucier du réchauffement climatique »

Du côté des Eurodéputés écologistes aussi on a tenu à réagir des propos de Christophe Galtier. Karima Delli a chargé le PSG : « Ils ne font même plus semblant les égoïstes de se soucier du réchauffement climatique ou de l'avenir de nos sociétés… ». De son côté, Benjamin Lucas a plutôt souligné l’attitude déconnectée de Kylian Mbappé et de son entraîneur : « La planète crame littéralement On peut ne pas en pleurer et rester dans son égoïsme. Au moins on évite d’en rire. Question de décence. »

« Kylian Mbappé, tu es une idole pour tant de jeunes »