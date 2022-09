Foot - PSG

Nouvelle polémique pour le PSG, la sortie surréaliste de Galtier

Publié le 5 septembre 2022 à 20h15 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 5 septembre 2022 à 20h15

En plus du penaltygate, le PSG vit une autre polémique : celle sur les transports utilisés pour se déplacer. Après avoir été interpellé par la SNCF, Christophe Galtier a été questionné sur le sujet. L’entraîneur parisien a préféré en rire avant de glisser une réponse très ironique.

Une fois de plus, Christophe Galtier se serait bien passé de cette nouvelle polémique. Après le match contre le FC Nantes que le PSG a facilement remporté (0-3), le club de la capitale est tombé au cœur d’un mini scandale concernant… les moyens de transport. Après une vidéo de Marquinhos dans l’avion, Alain Krakovtich, le président de TGV-Intercités, s’est mêlé de cette affaire.

Le PSG se fait interpeller par la SNCF

« Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité », a lancé Alain Krakovtich sur son compte Twitter .

« On va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile »