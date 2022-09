Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi clashe le FC Barcelone après son mercato XXL

Publié le 5 septembre 2022 à 18h00 par Bernard Colas

Présent ce lundi au congrès international "FootballTalks", Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour tacler une nouvelle fois le projet de la Super League porté par plusieurs présidents et pointer du doigt les clubs endettés, visant implicitement le FC Barcelone, qui sort d’un mercato très mouvementé malgré ses problèmes financiers.

L’été dernier, le FC Barcelone était contraint de laisser filer Lionel Messi à l’issue de son contrat, faute de moyens suffisants pour lui faire signer un nouveau contrat. Une aubaine pour le PSG, qui n’a pas mis longtemps avant de se positionner sur l’international argentin. Pourtant, Joan Laporta avait fait de la prolongation de La Pulga une priorité à son retour, mais le président du FC Barcelone a dû se faire une raison, avant de se rattraper cet été. En effet, lors du dernier mercato, le club culé a été l’un des plus actifs, en multipliant les parades pour financer quelques opérations d’envergure.

Le mercato XXL du Barça… malgré sa dette

Le FC Barcelone a notamment dépensé plus de 150M€ pour s’attacher les services de Raphinha, Robert Lewandowski puis Jules Koundé, tout en réussissant à enregistrer dans son effectif Franck Kessié ou encore Andreas Christensen, arrivés libres de tout contrat. Pour parvenir à ses fins, Joan Laporta a activé des leviers et a vendu des actifs afin d'avoir des liquidités à court terme, un pari risqué puisque la situation du Barça reste fragile. La dette de l’écurie catalane a beaucoup fait parler ces derniers mois, et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de critiquer cette gestion des clubs.

« Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d’euros, ce n’est pas sain"

Alors que les relations entre le FC Barcelone et le PSG ont parfois été très tendues au cours des dernières années, Nasser Al-Khelaïfi a lancé un tacle à son rival européen sans pour autant le citer. « Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d’euros, ce n’est pas sain. Grâce à Dieu, ce que nous faisons c’est d’avoir zéro dette. Bien sûr, nous avons perdu de l’argent durant le Covid mais nous n’avons rien à cacher. D’autres clubs ont de grosses dettes. Et c’est le risque, le danger pour le football , a lâché le président du PSG ce lundi lors d’une conférence sur le football (Football Talks), dans des propos relayés par RMC . Certains sont restés présidents pendant de nombreuses années et sont partis en laissant des dettes à leurs successeurs. Et c’est ce qu’il s’est passé pour des années et des années. C’est le danger pour le football auquel je crois. On doit y faire attention et s’en inquiéter car c’est un grand danger qui peut détruire le foot. On a besoin des règles pour protéger les clubs, pour protéger le foot en Europe du désastre de ces dettes dans ces clubs. »

« Nous devons respecter les fans »