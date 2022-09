Foot - PSG

PSG : Excellente nouvelle pour Galtier avant la Ligue des champions

Publié le 4 septembre 2022 à 22h15 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2022 à 22h16

Alors que Vitinha est incertain pour la rencontre face à la Juventus ce mardi en Ligue des champions, Presnel Kimpembe n’était également pas sûr de pouvoir tenir sa place dans le onze de Christophe Galtier. Le défenseur de 27 ans, averti face au Real Madrid la saison dernière, ne savait pas s’il allait être suspendu ou non. Mais il est désormais fixé.

Ce mardi, le PSG fera son entrée en lice en Ligue des champions avec son premier match contre la Juventus. Mais à l’approche de la rencontre, Christophe Galtier fait face à quelques incertitudes quant à ses titulaires habituels. Touché au genou face au FC Nantes ce samedi, Vitinha est assez incertain. Mais un autre élément clé du onze du PSG n’était pas sûr de pouvoir tenir sa place contre les Bianconeri .

PSG : Inquiet, Galtier n'est pas encore fixé avant la Ligue des Champions https://t.co/TFKcvl5yiq pic.twitter.com/sF19CLxSaR — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Kimpembe incertain face à la Juventus à cause d’une suspension

Averti d’un carton jaune par l’arbitre du soir lors du huitième de finale retour face au Real Madrid la saison dernière, Presnel Kimpembe était annoncé incertain pour la première journée de Ligue des champions face à la Juventus ce mardi. Le défenseur central du PSG est-il suspendu ou non ? Christophe Galtier est maintenant fixé.

Galtier pourra bien compter sur lui